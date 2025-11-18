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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:30 AM, 15-Oct-2026
Jhansi News: खजुराहो-रूंधी के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशलझांसी। रेल प्रशासन आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बुधवार को खजुराहो-रुंधी के बीच में बृहस्पतिवार से ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Kushinagar News: नगर में आजनगर में आज और पढ़ें
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02:29 AM, 15-Oct-2026
Amroha News: सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजेसरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजे और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Basti News: सीखे गए नवाचार को लागू करने का लिया संकल्पजिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे तीन दिवसीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हो गया। और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Kushinagar News: सऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीरसऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीर और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026
Kushinagar News: रेलवे ने तमकुहीरोड के रास्ते अमृतसर-छपरा स्पेशल ट्रेन को दी मंजूरीRailways approves Amritsar-Chhapra special train via Tamkuhi Road. और पढ़ें
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02:28 AM, 15-Oct-2026
Jhansi News: वाहनों की बुकिंग में तेजी, धनतेरस पर बंपर कारोबार की उम्मीदझांसी। नवरात्र का पर्व आते ही अन्य कारोबारों के साथ दो पहिया व चार पहिया वाहनों के कारोबार में भी वृद्धि हुई है। नवरात्र के अलावा करवा चौथ, धनतेरस व दिवाली पर खरीदारी के लिए वाहनों की खरीद करने वाले एजेंसियों पर खरीद करने जा रहे हैं। साथ और पढ़ें
02:28 AM, 15-Oct-2026
Kushinagar News: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डॉक्टर से ठगी मामले में साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्जFIR registered against an unknown person at the cyber police station in a case involving the defrauding of a doctor under the pretext of 'digital arrest'. और पढ़ें
02:28 AM, 15-Oct-2026
Hathras News: रोडवेज बस और लोडर मैक्स की भिड़ंत, छह लोग घायलमथुरा रोड पर बुधवार सुबह करीब पांच बजे रोडवेज बस और लोडर मैक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक-परिचालक सहित छह लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। और पढ़ें
02:27 AM, 15-Oct-2026