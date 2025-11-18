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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 15 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 15 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

02:30 AM, 15-Oct-2026

Jhansi News: खजुराहो-रूंधी के बीच आज से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल

झांसी। रेल प्रशासन आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। बुधवार को खजुराहो-रुंधी के बीच में बृहस्पतिवार से ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Kushinagar News: नगर में आज

नगर में आज और पढ़ें
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02:29 AM, 15-Oct-2026

Amroha News: सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजे

सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर छापा, 3.82 लाख का तेल सील, दो नमूने जांच के लिए लैब भेजे और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Basti News: सीखे गए नवाचार को लागू करने का लिया संकल्प

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे तीन दिवसीय आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हो गया। और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Kushinagar News: सऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीर

सऊदी अरब में सड़क हादसे में पटहेरवा के युवक की मौत, दो गंभीर और पढ़ें
02:29 AM, 15-Oct-2026

Kushinagar News: रेलवे ने तमकुहीरोड के रास्ते अमृतसर-छपरा स्पेशल ट्रेन को दी मंजूरी

Railways approves Amritsar-Chhapra special train via Tamkuhi Road. और पढ़ें
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02:28 AM, 15-Oct-2026

Jhansi News: वाहनों की बुकिंग में तेजी, धनतेरस पर बंपर कारोबार की उम्मीद

झांसी। नवरात्र का पर्व आते ही अन्य कारोबारों के साथ दो पहिया व चार पहिया वाहनों के कारोबार में भी वृद्धि हुई है। नवरात्र के अलावा करवा चौथ, धनतेरस व दिवाली पर खरीदारी के लिए वाहनों की खरीद करने वाले एजेंसियों पर खरीद करने जा रहे हैं। साथ और पढ़ें
02:28 AM, 15-Oct-2026

Kushinagar News: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डॉक्टर से ठगी मामले में साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

FIR registered against an unknown person at the cyber police station in a case involving the defrauding of a doctor under the pretext of 'digital arrest'. और पढ़ें
02:28 AM, 15-Oct-2026

Hathras News: रोडवेज बस और लोडर मैक्स की भिड़ंत, छह लोग घायल

मथुरा रोड पर बुधवार सुबह करीब पांच बजे रोडवेज बस और लोडर मैक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक-परिचालक सहित छह लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। और पढ़ें
02:27 AM, 15-Oct-2026

Jhansi News: छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

झांसी। दो साल पहले बड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा से छेड़खानी के दोषी शिवम यादव को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत सजा सुनाई। उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया है। और पढ़ें
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