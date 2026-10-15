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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Rukmini died due to internal bleeding; fractures were found in her ribs and breastbone.

Sonebhadra News: पेट में रक्तस्राव से हुई थी रुक्मिणी की मौत पसलियों व छाती की हड्डी में मिला फ्रैक्चर

Thu, 15 Oct 2026 12:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:59 AM IST
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Rukmini died due to internal bleeding; fractures were found in her ribs and breastbone.
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मृतका रुक्मिणी की मौत पेट के भीतर रक्तस्राव के कारण हुई थी। उसके बाईं ओर की दूसरी और तीसरी पसली के साथ छाती के बीच की हड्डी में भी फ्रैक्चर पाया गया। शरीर पर पांच जगह चोट के निशान मिलने का उल्लेख है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। होना निवासी रुक्मिणी का 29 सितंबर को उरमौरा स्थित निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पति श्रीनिवास और परिवार के अन्य सदस्यों ने ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। मामला तकनीकी प्रकृति का होने के कारण पुलिस ने सीएमओ को पत्र भेजकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों और विभागीय जांच की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो अभी पूरी नहीं हुई है।
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