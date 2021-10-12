Deoria News: मांगें पूरी नहीं हुईं तो कार्य बहिष्कार करेंगे एनएचएम कर्मी

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ज्ञापन के माध्यम से एनएचएम कर्मियों ने समान काम के लिए समान वेतन देने, कर्मचारियों को नियमित करने और संशोधित स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका समाधान किया जाना चाहिए।इस दौरान डॉ. सुशील मल्ल, डॉ. एचएम पांडेय, डॉ. किरण वर्मा, डॉ. माधवी शुक्ला, डॉ. अर्चना शाही, सुशील पांडेय, अखिलेश सिंह, वीरेंद्र सान्याल, विजय विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद