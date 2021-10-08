Ayodhya News: 39वां संत जन्मोत्सव शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 15 Oct 2026 12:57 AM IST
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अयोध्या। रामनगर कॉलोनी स्थित संत सतराम दास दरबार में चार दिवसीय 39वां संत जन्मोत्सव शुरू हो गया है, जिसका समापन 16 अक्तूबर को होगा। यह जन्मोत्सव सिंध और हिंद के संतों को समर्पित है।
जयपुर से आई ईश्वर प्रेम आश्रम की साध्वी तरूना ने कहा कि सनातन धर्म-संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी आज के युवाओं की है। जन्मोत्सव के दूसरे दिन नागपुर के वसणशाह दरबार के कम्मू साई का आगमन हुआ, जिन्होंने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कम्मू साई ने कहा कि जब संतों की जय होगी तब आपकी विजय होगी।
इस अवसर पर मुंबई के गायक उदय कुमार और नागपुर के गायक तुषार ने सिंधी पारंपरिक गीत, भजन और सूफी कलाम प्रस्तुत किए। महिला संगीत और माता की चौकी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धालु मौजूद रहे।-संवाद
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जयपुर से आई ईश्वर प्रेम आश्रम की साध्वी तरूना ने कहा कि सनातन धर्म-संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी आज के युवाओं की है। जन्मोत्सव के दूसरे दिन नागपुर के वसणशाह दरबार के कम्मू साई का आगमन हुआ, जिन्होंने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कम्मू साई ने कहा कि जब संतों की जय होगी तब आपकी विजय होगी।
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इस अवसर पर मुंबई के गायक उदय कुमार और नागपुर के गायक तुषार ने सिंधी पारंपरिक गीत, भजन और सूफी कलाम प्रस्तुत किए। महिला संगीत और माता की चौकी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धालु मौजूद रहे।-संवाद
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