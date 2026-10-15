Sonebhadra News: पांच दिवसीय खेल महोत्सव में रमन हाउस ने मारी बाजी

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घोरावल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित पांच दिवसीय अंतरसदनीय वार्षिक खेल महोत्सव का बुधवार को समापन हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर रमन हाउस प्रथम, दयानंद हाउस द्वितीय, टैगोर हाउस तृतीय और विवेकानंद हाउस चौथे स्थान पर रहा। विजेता खिलाड़ियों को पदक, प्रशस्तिपत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाशध्यानानन्द जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। महोत्सव में बास्केटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, रस्साकशी, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को अनुशासन, परिश्रम, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक प्रज्ञा पांडेय और कक्षा दसवीं की छात्रा सोनल गुप्ता ने किया। शिक्षक विपिन सिंह ने आभार जताया। इस दौरान प्रीशा मौर्य, सत्यम सिंह, आप्ती, अनन्या जायसवाल, आर्या, विनीता, आराध्या त्रिपाठी, कनिश, हर्षित मिश्रा, आंचल, अल्का, रघु, आरूष, अदिति और आराध्या चौबे सहित अन्य मौजूद रहे।