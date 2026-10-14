यूपी: प्रदेश में कल से मौसम लेगा एक बार फिर से करवट, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इन जिलों में होगी बारिश
Weather in UP: यूपी में एक बार फिर से मौसम सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक और विक्षोभ 15 अक्तूबर से सक्रिय होगा।
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उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 अक्तूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार हैं। इसके बाद 16 अक्तूबर को मौसम में बदलाव का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और आसपास के मध्यवर्ती जिलों तक पहुंच सकता है। हालांकि, फिलहाल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केेंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, अगले 24 घंटे तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के बाद तराई और उससे सटे मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी या बारिश होने के आसार हैं। मौसम में बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, बारिश का असर प्रदेश के सभी जिलों में एक समान रहने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 अक्तूबर से बारिश की गतिविधियां थमने और प्रदेश में मौसम फिर शुष्क होने के आसार हैं।
लखनऊ को लेकर यह अनुमान
राजधानी में शुक्रवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, इससे मौसम में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। बृहस्पतिवार को मौसम सामान्य रहेगा।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 16 अक्तूबर को लखनऊ में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। हालांकि, लखनऊ में भारी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
ऐसे में राजधानी में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और न्यूनतम 21.8 दर्ज किया गया। मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 21.8 डिग्री दर्ज किया गया था।