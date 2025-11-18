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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 3 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:00 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:00 AM, 03-Oct-2026
VIDEO: आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया प्रदर्शनVIDEO: आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया प्रदर्शन और पढ़ें
12:00 AM, 03-Oct-2026