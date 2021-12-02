Fatehpur News: सिटी में आज

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खखरेरू कस्बे में वार्षिक मेले का आयोजन सुबह नौ बजे से।



रक्तदान

जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।



कवि सम्मेलन

खागा के अमर बलिदानी ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक स्थल में कवि सम्मेलन सुबह 11 बजे से।



दंगल

खखरेरू क्षेत्र के नगर पंचायत के पोस्ट ऑफिस रोड में दंगल का आयोजन दोपहर एक बजे से।



बैठक

हुसैनगंज के बिलंदा स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में भाजपा मंडल संगठन की बैठक दोपहर एक बजे से।



धर्म-कर्म

हथगाम ब्लॉक के संवत गांव में भागवत कथा का पाठ दोपहर 12 बजे से।

जहानाबाद कस्बा में लीला का आयोजन शाम सात बजे से।



मेला