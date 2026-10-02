यूपी: 'लड़ेंगे, जीतेंगे, हर-हर महादेव'; अजय राय का भावुक संदेश, आराधना मिश्रा बोलीं- 2027 में बनाएंगे सरकार

अजय राय ने नए प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, ‘लड़ाई अभी भी जारी है। लड़ेंगे, जीतेंगे।’ अपने संदेश का समापन उन्होंने ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे के साथ किया।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद अजय राय ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए वह राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के जीवनभर आभारी रहेंगे।

वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का धन्यवाद किया। कहा कि नेतृत्व ने उन्हें इस जिम्मेदारी के योग्य समझा, इसके लिए वह आभारी हैं।



आराधना मिश्रा ने कहा कि वह पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत और संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी। गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का भी दावा किया।