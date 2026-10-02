यूपी: 'लड़ेंगे, जीतेंगे, हर-हर महादेव'; अजय राय का भावुक संदेश, आराधना मिश्रा बोलीं- 2027 में बनाएंगे सरकार
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 12:05 AM IST
सार
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अजय राय ने भावुक पोस्ट की। इसमें लिखा कि लड़ाई अभी जारी है। लड़ेंगे, जीतेंगे। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि 2027 में यूपी में सरकार बनाएंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद अजय राय ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए वह राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के जीवनभर आभारी रहेंगे।
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अजय राय ने नए प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, ‘लड़ाई अभी भी जारी है। लड़ेंगे, जीतेंगे।’ अपने संदेश का समापन उन्होंने ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे के साथ किया।
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वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का धन्यवाद किया। कहा कि नेतृत्व ने उन्हें इस जिम्मेदारी के योग्य समझा, इसके लिए वह आभारी हैं।
आराधना मिश्रा ने कहा कि वह पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत और संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी। गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का भी दावा किया।
आराधना मिश्रा ने कहा कि वह पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत और संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी। गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का भी दावा किया।