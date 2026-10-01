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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 1 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 1 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 1 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 01-Oct-2026

Saharanpur News: अधिवक्ता एसोसिएशन मांगों के संबंध में किया प्रदर्शन

Advocates' Association staged a protest regarding their demands. और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Bareilly News: गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावित

गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावित और पढ़ें
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01:29 AM, 01-Oct-2026

Amethi News: जेबा ने लिखा सबसे अच्छा निबंध

student in amethi और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Basti News: प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

BSA issues show-cause notice to the in-charge headmaster. और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Fatehpur News: 12 लाख के गेहूं गबन में सहायक चालक गिरफ्तार

बिंदकी कोतवाली पुलिस ने ट्रक से 12 लाख कीमत का गेहूं गबन कर बेचने के आरोप में सहायक चालक को बुधवार को गिरफ्तार किया है। और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026

Unnao News: सर्दी-जुकाम के 75 मरीजों ने कराया इलाज

सर्दी-जुकाम के 75 मरीजों ने कराया इलाज और पढ़ें
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01:28 AM, 01-Oct-2026

Basti News: ऑनलाइन जांच में छह संदिग्ध दिव्यांग प्रमाणपत्र पकड़े, नोटिस जारी

Six suspicious disability certificates detected during online verification; notices issued. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026

Bijnor News: किराएदार बनकर आई थी महिला, दो भाइयों को दे गई एड्स, एक की मौत

A woman came as a tenant and passed AIDS to two brothers, killing one. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026

Unnao News: उन्नाव वेटरंस क्रिकेट टीम के कप्तान बने नवीन

उन्नाव वेटरंस क्रिकेट टीम के कप्तान बने नवीन और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026

Shamli News: फसल अवशेष जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना

Fine of up to ₹30,000 for burning crop residue. और पढ़ें
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