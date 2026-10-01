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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 1 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 01-Oct-2026
Saharanpur News: अधिवक्ता एसोसिएशन मांगों के संबंध में किया प्रदर्शनAdvocates' Association staged a protest regarding their demands. और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026
Bareilly News: गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावितगाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच ब्लॉक, आठ ट्रेनें होंगी प्रभावित और पढ़ें
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01:29 AM, 01-Oct-2026
Amethi News: जेबा ने लिखा सबसे अच्छा निबंधstudent in amethi और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026
Basti News: प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने जारी किया कारण बताओ नोटिसBSA issues show-cause notice to the in-charge headmaster. और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026
Fatehpur News: 12 लाख के गेहूं गबन में सहायक चालक गिरफ्तारबिंदकी कोतवाली पुलिस ने ट्रक से 12 लाख कीमत का गेहूं गबन कर बेचने के आरोप में सहायक चालक को बुधवार को गिरफ्तार किया है। और पढ़ें
01:29 AM, 01-Oct-2026
Unnao News: सर्दी-जुकाम के 75 मरीजों ने कराया इलाजसर्दी-जुकाम के 75 मरीजों ने कराया इलाज और पढ़ें
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01:28 AM, 01-Oct-2026
Basti News: ऑनलाइन जांच में छह संदिग्ध दिव्यांग प्रमाणपत्र पकड़े, नोटिस जारीSix suspicious disability certificates detected during online verification; notices issued. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026
Bijnor News: किराएदार बनकर आई थी महिला, दो भाइयों को दे गई एड्स, एक की मौतA woman came as a tenant and passed AIDS to two brothers, killing one. और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026
Unnao News: उन्नाव वेटरंस क्रिकेट टीम के कप्तान बने नवीनउन्नाव वेटरंस क्रिकेट टीम के कप्तान बने नवीन और पढ़ें
01:28 AM, 01-Oct-2026