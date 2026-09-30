काशी पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद: बोले- गौमाता के लिए वोट मांगेंगे, विपक्ष से करेंगे आग्रह; सत्ता पर बनाएंगे दबाव

किया सियासी तंज

उन्होंने कहा कि गौमाता की रक्षा के मुद्दे को वह अब और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। यदि सत्ता पक्ष उनकी मांग पर ध्यान नहीं देता है तो विपक्षी दलों से इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि सनातनियों को इस मुद्दे पर जागृत किया जाएगा और गौमाता के पक्ष में व्यापक जनसमर्थन जुटाने का प्रयास होगा।



अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामले पर भी शंकराचार्य ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मामले में मुख्य लोगों को बचाकर कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है। मुख्यमंत्री के दूध का दूध और पानी का पानी करने संबंधी बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब न दूध है और न पानी, बस रेत ही रेत है।