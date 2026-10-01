यूपी: लखनऊ-बाराबंकी हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत; एक गंभीर रूप से घायल

लखनऊ-बाराबंकी हाईवे पर आलापुर के पास बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। तेज रफ्तार हाफ डाला मालवाहक ने बाइक को चपेट में लेने के बाद कार में भी टक्कर मार दी। कार सवार एक मासूम बच्ची समेत तीन लोग भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और शवों को कब्जे में लेकर पहचान की कार्रवाई शुरू की।

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पुलिस के अनुसार बाइक और कार लखनऊ की ओर से बाराबंकी शहर की तरफ आ रहे थे। आलापुर के पास बाइक सवार कार को ओवरटेक करने लगे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार हाफ डाला आ गया।बाइक सवार संभल पाते, इससे पहले ही मालवाहक की जोरदार टक्कर बाइक में लगी। उसके बाद हाफ डाला कार से भी जा टकराया। हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर दो को मृत घोषित कर दिया गया।मृतकों में रामसनेहीघाट के बरजोर पुरवा गांव निवासी श्रवण कुमार (39) की पहचान पुलिस ने कर ली है। दूसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। इसी गांव के अमित (35) और धर्मराज (32) के नाम सामने आए हैं। इनमें से कौन मृतक है और कौन घायल, इसकी पुष्टि के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।हादसे में कार सवार एक मासूम बच्ची समेत तीन लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। लेकिन घटनास्थल से ही उनके परिजन उन्हें किसी निजी अस्पताल ले गए हैं। देर रात तक का सेम टी तमाम पुलिस बल जिला अस्पताल में मौजूद रहा। एसपी अर्पित विजयवर्गीर ने बताया कि सड़क हादसे की जांच की जा रही है।