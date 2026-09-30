हैवानियत: पति से नाराज होकर घर से निकली महिला से सामूहिक दुष्कर्म, बहाने से जंगल ले जाकर की दरिंदगी

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मंगलवार दोपहर पीड़िता के पति की पहली पत्नी मायके से दो बच्चों के साथ ससुराल आई थी। ससुराल में दूसरी पत्नी से उसका विवाद हो गया। पति समझाकर पहली पत्नी को ऑटो से वापस मायके भेजने चला गया। इसी बीच दूसरी पत्नी नाराज होकर घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई।आरोप है कि गांव निवासी छैला कोल महिला को पति के बुलाने का बहाना बताकर जंगल में ले गया जहां पहले से मौजूद छोटकू व पुरुषोत्तम के साथ मिलकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। काफी देर तक महिला घर नहीं पहुंची तो पति खोजबीन में जुट गया। इसी बीच देर शाम करीब छह बजे महिला घर लौट रही थी। रास्ते में मिले पति को उसने वारदात के बारे में जानकारी दी।पीड़िता के साथ पति थाने पहुंचा और घटना के बारे में जानकारी दी। सीओ फहद अली ने बताया कि आरोपी छैला से पूछताछ की जा रही है। दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पूरे मामले के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस, थाना की दो टीम लगी हुई है।