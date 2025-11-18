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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 27 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 27 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 27 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

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12:29 AM, 27-Sep-2026

Bareilly News: मौसम की करवट ने बिगाड़ी सेहत, बुखार के मरीज बढ़े

Change in weather affects health; rise in fever patients. और पढ़ें
12:29 AM, 27-Sep-2026

Mau News: 13 सड़कों के नवनिर्माण के लिए सांसद ने 14 करोड़ रुपये का भेजा प्रस्ताव

MP sends proposal worth 14 crore for the construction of 13 roads और पढ़ें
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12:29 AM, 27-Sep-2026

Fatehpur News: हाईकोर्ट ने हत्यारोपी की दूसरी जमानत याचिका अर्जी की खारिज

जहानाबाद थाना क्षेत्र के बिरनई गांव निवासी 62 वर्षीय काली शंकर उत्तम की और पढ़ें
12:28 AM, 27-Sep-2026

Farrukhabad News: फतेहगढ़ कोतवाली के इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, चार चौकी प्रभारी बदले

फर्रुखाबाद। पुलिस अधीक्षक ने चार निरीक्षक व सात उपनिरीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया है। उन्होंने एक निरीक्षक को लाइन हाजिर करने के साथ चार चौकी प्रभारी बदले हैं। और पढ़ें
12:28 AM, 27-Sep-2026

Fatehpur News: बिजली गिरने से किसान की मौत

खेत में चारा लेने गए किसान की बिजली गिरने से मौत हो गई। और पढ़ें
12:28 AM, 27-Sep-2026

Deoria News: बीडीओ और पंचायत सचिव को सीडीओ ने किया अलर्ट

CDO puts BDO and Panchayat Secretary on alert. और पढ़ें
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12:28 AM, 27-Sep-2026

Barabanki News: जिले के तीन खिलाड़ी अयोध्या टीम से वाराणसी में दिखाएंगे हुनर

जिले के तीन खिलाड़ी अयोध्या टीम से वाराणसी में दिखाएंगे हुनर और पढ़ें
12:28 AM, 27-Sep-2026

Mau News: कार्यकर्ताओं ने किया नवनियुक्त क्षेत्रीय महामंत्री का स्वागत

Party workers welcomed the newly appointed regional general secretary और पढ़ें
12:27 AM, 27-Sep-2026

Bareilly News: बारिश से जलभराव, मुख्य रास्ते डूबे

चुर्रा सकतपुर। लगातार बारिश के कारण कस्बा चुर्रा सकतपुर में शनिवार शाम कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। गांव के मुख्य रास्ते पर दो से तीन फीट पानी भरने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। और पढ़ें
12:27 AM, 27-Sep-2026

Kanpur News: रटकर नहीं, अब प्रयोगों से वैज्ञानिक सिद्धांत सीखेंगे छात्र

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत पीएमश्री विद्यालयों को आधुनिक विज्ञान किट खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि जारी की जाएगी। और पढ़ें
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