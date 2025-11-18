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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 27 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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Bareilly News: मौसम की करवट ने बिगाड़ी सेहत, बुखार के मरीज बढ़ेChange in weather affects health; rise in fever patients. और पढ़ें
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12:29 AM, 27-Sep-2026
Fatehpur News: हाईकोर्ट ने हत्यारोपी की दूसरी जमानत याचिका अर्जी की खारिजजहानाबाद थाना क्षेत्र के बिरनई गांव निवासी 62 वर्षीय काली शंकर उत्तम की और पढ़ें
12:28 AM, 27-Sep-2026
Farrukhabad News: फतेहगढ़ कोतवाली के इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, चार चौकी प्रभारी बदलेफर्रुखाबाद। पुलिस अधीक्षक ने चार निरीक्षक व सात उपनिरीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया है। उन्होंने एक निरीक्षक को लाइन हाजिर करने के साथ चार चौकी प्रभारी बदले हैं। और पढ़ें
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Fatehpur News: बिजली गिरने से किसान की मौतखेत में चारा लेने गए किसान की बिजली गिरने से मौत हो गई। और पढ़ें
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Deoria News: बीडीओ और पंचायत सचिव को सीडीओ ने किया अलर्टCDO puts BDO and Panchayat Secretary on alert. और पढ़ें
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Bareilly News: बारिश से जलभराव, मुख्य रास्ते डूबेचुर्रा सकतपुर। लगातार बारिश के कारण कस्बा चुर्रा सकतपुर में शनिवार शाम कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। गांव के मुख्य रास्ते पर दो से तीन फीट पानी भरने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। और पढ़ें
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