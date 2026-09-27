फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Player jumps on student while playing Kabaddi, dies during treatment

Hathras News: कबड्डी खेलते समय छात्र पर कूदे खिलाड़ी, उपचार के दौरान मौत

Sun, 27 Sep 2026 02:27 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 27 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Player jumps on student while playing Kabaddi, dies during treatment
मृतक निखिल का फाइल फोटो - फोटो : File Photo
ग्राम पंचायत ऊंचागांव (सुसाइन) में कबड्डी खेलते समय घायल हुए 11 वर्षीय छात्र की शुक्रवार को आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और खेल के दौरान मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने मौत की सही वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, ऊंचागांव (सुसाइन) निवासी सियाराम का 11 वर्षीय बेटा निखिल कक्षा चार का छात्र था। 17 सितंबर को गांव के पैंठ बाजार मैदान में वह कबड्डी खेल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि खेलते समय प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी उस पर कूद पड़े थे। इसके बाद निखिल उठ नहीं पाया। परिजन उसे आगरा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने सीने में गंभीर चोट की बात बताई। तब से किशोर का उपचार चल रहा था। 25 सितंबर की शाम निखिल ने दम तोड़ दिया। निखिल के परिजन शव लेकर पैतृक गांव पहुंचे। मृतक के पिता सियाराम और बड़ी बहन सावित्री का आरोप है कि कबड्डी खेलते समय गांव के कुछ बच्चों ने निखिल के साथ मारपीट की थी जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन


दो बहनों का इकलौता भाई था निखिल
निखिल प्राथमिक विद्यालय ऊंचागांव (सुसाइन) में पढ़ता था। पिता सियाराम मजदूरी करते हैं, जबकि मां रीना देवी गृहिणी हैं। निखिल अपनी दो बहनों सावित्री और देवी का इकलौता भाई था। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार शाम गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


रोते-रोते मां हुई बदहवास

निखिल की मां रीना देवी व बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शव घर पहुंचने पर मां बदहवास होकर बेहोश हो गईं। रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। रीना देवी ने बताया कि निखिल अक्सर कहता था कि मैं बड़ा होकर नौकरी करूंगा और आपकी गरीबी और दुख दूर कर दूंगा लेकिन वह हम सभी को छोड़ गया।




कबड्डी के खेल में घायल बच्चे की उपचार के दौरान मौत के मामले में परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में छानबीन शुरू कर दी गई है।

-योगेंद्र कृष्ण नारायण, सीओ सादाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed