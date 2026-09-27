Hathras News: कबड्डी खेलते समय छात्र पर कूदे खिलाड़ी, उपचार के दौरान मौत

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पुलिस के अनुसार, ऊंचागांव (सुसाइन) निवासी सियाराम का 11 वर्षीय बेटा निखिल कक्षा चार का छात्र था। 17 सितंबर को गांव के पैंठ बाजार मैदान में वह कबड्डी खेल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि खेलते समय प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी उस पर कूद पड़े थे। इसके बाद निखिल उठ नहीं पाया। परिजन उसे आगरा के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने सीने में गंभीर चोट की बात बताई। तब से किशोर का उपचार चल रहा था। 25 सितंबर की शाम निखिल ने दम तोड़ दिया। निखिल के परिजन शव लेकर पैतृक गांव पहुंचे। मृतक के पिता सियाराम और बड़ी बहन सावित्री का आरोप है कि कबड्डी खेलते समय गांव के कुछ बच्चों ने निखिल के साथ मारपीट की थी जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।दो बहनों का इकलौता भाई था निखिलनिखिल प्राथमिक विद्यालय ऊंचागांव (सुसाइन) में पढ़ता था। पिता सियाराम मजदूरी करते हैं, जबकि मां रीना देवी गृहिणी हैं। निखिल अपनी दो बहनों सावित्री और देवी का इकलौता भाई था। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार शाम गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया।रोते-रोते मां हुई बदहवासनिखिल की मां रीना देवी व बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शव घर पहुंचने पर मां बदहवास होकर बेहोश हो गईं। रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। रीना देवी ने बताया कि निखिल अक्सर कहता था कि मैं बड़ा होकर नौकरी करूंगा और आपकी गरीबी और दुख दूर कर दूंगा लेकिन वह हम सभी को छोड़ गया।कबड्डी के खेल में घायल बच्चे की उपचार के दौरान मौत के मामले में परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में छानबीन शुरू कर दी गई है।-योगेंद्र कृष्ण नारायण, सीओ सादाबाद