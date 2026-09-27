यूपीराइज : नवाचार बिजनेस आइडिया में गौरव-प्राची की टीम बनी विजेता

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प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विभिन्न सामाजिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान पर आधारित कारोबार आइडिया प्रस्तुत किए। नवाचार, व्यावहारिकता, समस्या-समाधान क्षमता, व्यावसायिक संभावनाओं और विचार की प्रभावशीलता के आधार पर टीमों का निर्णायक मूल्यांकन उज्ज्वल कुमार और आरुषिका स्वामी ने किया। विजेता टीम को 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यतेंद्र शर्मा ने कहा कि युवाओं की रचनात्मक सोच और उद्यमशीलता देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर कुलसचिव प्रबुद्ध सिंह, परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र सिंह, कार्यक्रम समन्वयक गगन प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख अकराबाद ठाकुर राहुल सिंह, प्रधान लोधा शीलू ठाकुर आदि मौजूद रहे।