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Kanpur News: शहर के खिलाड़ियों के दम पर कानपुर बना बैडमिंटन चैंपियन

Sun, 27 Sep 2026 02:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:29 AM IST
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Kanpur becomes badminton champion thanks to the city's players.
स्वर्ण पदक जीतने वाले आरुष और आरीज।  - फोटो : संगठन
कानपुर। बरेली में 70वीं राज्य विद्यालयीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई। शहर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर बैडमिंटन का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में कानपुर ने मेजबान बरेली को 2-0 से पराजित किया।
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शहर की टीम में आयुष कुमार और मोहम्मद आरिज शामिल रहे। खास बात यह रही कि कानपुर की टीम ने फाइनल तक के सफर में एक भी सेट नहीं गंवाया। सेमीफाइनल में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।
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आयुष कुमार और मोहम्मद आरिज ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की राष्ट्रीय विद्यालयीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। आयुष कुमार ग्रीनपार्क में नियमित अभ्यास करते हैं। वह इससे पहले भी कई जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। उनके पिता रामकुमार फुटबॉल कोच हैं, जबकि चाचा किशनलाल ग्रीनपार्क में विद्युत संबंधी कार्य देखते हैं।
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