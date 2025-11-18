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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 23 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 23 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 23 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 23-Sep-2026

भगवान की भक्ति और सत्संग परम कल्याण का मार्ग : पंडित आनंद

Devotion to God and the company of the wise (Satsang) are the path to ultimate well-being: Pandit Anand. और पढ़ें
01:00 AM, 23-Sep-2026

सहारनपुर: नितिन नवीन बोले- अब माफिया नहीं, विकास है यूपी की पहचान; हमारे कार्यकर्ता अंशकालिक राजनेता नहीं

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में यूपी अब उत्तम प्रदेश की दिशा में बढ़ रहा है। इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और पढ़ें
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12:59 AM, 23-Sep-2026

Jaunpur News: कृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

Devotees got emotional after hearing the story of Krishna-Rukmini's marriage और पढ़ें
12:59 AM, 23-Sep-2026

Raebareli News: दो घंटे विद्यालय में बंद रहे बच्चे

दो घंटे विद्यालय में बंद रहे बच्चे और पढ़ें
12:58 AM, 23-Sep-2026

Barabanki News: बाइक की टक्कर से चौकीदार घायल

बाइक की टक्कर से चौकीदार घायल और पढ़ें
12:58 AM, 23-Sep-2026

Meerut News: पुलिस कार्यालय से कंप्यूटर चोरी करने वाला सिपाही पकड़ा, साथी की तलाश जारी

Constable who stole a computer from the police office caught; search for accomplice underway. और पढ़ें
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12:58 AM, 23-Sep-2026

Barabanki News: अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज और पढ़ें
12:57 AM, 23-Sep-2026

Mirzapur News: नागपुर से बच्चे को अगवा कर ले जा रहा आरोपी मिर्जापुर में पकड़ा गया

The accused who was abducting a child from Nagpur has been caught in Mirzapur. और पढ़ें
12:57 AM, 23-Sep-2026

Jaunpur News: मांगें पूरी नहीं हुईं तो लेखपालों ने अतिरिक्त हलके के काम का किया बहिष्कार

When demands werent met the clerks boycotted the extra duties in their areas और पढ़ें
12:57 AM, 23-Sep-2026

Barabanki News: पांच करोड़ खर्च, फिर भी नल से नहीं टपकी बूंद

पांच करोड़ खर्च, फिर भी नल से नहीं टपकी बूंद और पढ़ें
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