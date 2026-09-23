Aligarh News: प्रेम विवाह के तीन माह बाद महिला की मौत, हत्या का आरोप

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रोरावर क्षेत्र के जलालपुर निवासी शाहीन ने तीन माह पहले ऊदला गांव निवासी अलीमुद्दीन से प्रेम विवाह किया था। परिजनों के मुताबिक विवाह के कुछ समय बाद से दंपती के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा था। मंगलवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ।इसके कुछ देर बाद शाहीन का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने उसे देखा तो घर में अफरातफरी मच गई। शाहीन के मायके वाले भी ऊदला पहुंच गए। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सृष्टि जैन ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में महिला के फंदे पर लटककर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। मायके पक्ष की ओर से हत्या का आरोप लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।