Aligarh News: सिगरेट के रुपये मांगे तो दुकानदार को पीटा

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इस दौरान एक युवक ने पिस्टल से फायर कर दिया। गोली किसी को नहीं लगी। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सीओ संजीव कुमार के मुताबिक दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मुशरेफ और सुहैल समेत दो अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

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देहली गेट क्षेत्र के मुश्ताक नगर में सोमवार रात दो बाइकों पर पहुंचे चार युवकों ने पहले बसंतलाल की दुकान से सिगरेट खरीदी और पैसे मांगने पर दुकानदार से गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी।