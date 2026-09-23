Aligarh News: महिला से दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक को जेल भेजा

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गाैरतलब है कि महिला रविवार की देर रात करीब साढ़े 11 बजे बेलौन वाली देवी के दर्शन कर लौटी थी। सूत मिल से ऑटो लेकर मसूदाबाद पहुंची। वहां से वह बाबा कॉलोनी में रहने वाली अपनी सहेली के घर जाने के लिए दूसरे ऑटो में सवार हुई। आरोप है कि ऑटो चालक और उसके साथी ने महिला को उसके गंतव्य तक ले जाने के बजाय ऑटो सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया। रात करीब एक बजे उसे खाली मैदान में ले जाकर वहां एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा बाहर खड़ा होकर निगरानी करता रहा। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक अजय के खिलाफ पहले से पांच केस दर्ज हैं। इनमें क्वार्सी और अतरौली थानों में दो-दो मामले शामिल हैं। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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महुआ खेड़ा क्षेत्र में देर रात ऑटो में बैठी महिला यात्री को सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक अजय उर्फ बाबा निवासी नगला डालचंद को जेल भेज दिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर लिया है। मामले में शामिल बताए जा रहे दूसरे आरोपी कृष्णा की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।