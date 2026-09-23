Aligarh News: नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमक बिखेरेगा अलीगढ़ का आलू

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25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 80 देशों के उद्यमी शामिल होंगे। रूस, सिंगापुर, वियतनाम और ऑस्ट्रिया साझीदार के रूप में शामिल होंगे। एग्री शाइन एफपीओ के संचालक जितेंद्र अवस्थी ने बताया कि इस ट्रेड शो से आलू के निर्यात के रास्ते खुलेंगे।उन्होंने बताया कि लेडी रोसेटा किस्म का आलू विदेशों में मटन और चिकन के साथ परोसा जाता है। यह थोड़ा सख्त होता है, इसलिए वहां इसे नॉनवेज डिश के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। चिप्सोना, फ्राईओम, फ्राईसोना, कुफरी सूर्या किस्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इससे स्थानीय किसानों को भी आय का एक और माध्यम मिल सकेगा। उपायुक्त उद्योग एसपी यादव ने बताया कि इस शो में आलू के साथ हार्डवेयर, ताला, मूर्तियां और अन्य उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे।