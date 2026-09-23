Agra News: जूनियर स्नूकर के फाइनल में पहुंचे अलीगढ़ के अब्दुल हन्नान

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फतेहाबाद रोड स्थित होटल में उत्तर प्रदेश बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में आगरा बिलियर्ड्स-स्नूकर एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिता हो रही है। मंगलवार को क्वार्टर और सेमीफाइनल मुकाबले हुए। क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद शाद ने मेरठ के कृष राज सिंह को 3-0, रामपुर के फराज खान ने अंशय सिंघल को 3-0, फरदीन ने वाराणसी के सैफुल को 3-1 और हन्नान ने लखनऊ के कयूम अब्बास को 3-0 से हराया।वहीं, सीनियर वर्ग में आगरा के शिराज ने दानिश को 3-1 से हराया। अन्य मुकाबलों में अम्माद लारिब, अभिनव कुमार, अली जफर, मुनीर हुसैन, विजेंद्र कुमार और श्रीजन सिंह ने जीत दर्ज की।