Aligarh News: शहर में आज

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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।







खैर रोड : ऑल इन वन क्रिकेट ग्राउंड में स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर-14 क्रिकेट चैंपियनशिप सुबह 7 बजे।



हनुमंत कथा :







डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा दोपहर 3.30 बजे।







सांस्कृतिक कार्यक्रम :







खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।







भजन संध्या :



टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।



वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।



अचल ताल : गणेश मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे।







अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में भजन संध्या शाम 5 बजे।







देवछठ मेला :







खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे।

कुश्ती :

खेरेश्वर : महादेव मंदिर में देवछठ मेले में कुश्ती प्रतियोगिता शाम 5 बजे।

वार्षिकोत्सव :

गूलर रोड : मंत्रा गेस्ट हाउस में उम्मीद सामाजिक संस्था का वार्षिकोत्सव शाम 6 बजे।

किसान दिवस :

विकास भवन : किसान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

क्रिकेट टूर्नामेंट :