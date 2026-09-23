Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:59 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:59 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
खैर रोड : ऑल इन वन क्रिकेट ग्राउंड में स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर-14 क्रिकेट चैंपियनशिप सुबह 7 बजे।
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा दोपहर 3.30 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
अचल ताल : गणेश मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे।
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में भजन संध्या शाम 5 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे।
कुश्ती :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में देवछठ मेले में कुश्ती प्रतियोगिता शाम 5 बजे।
वार्षिकोत्सव :
गूलर रोड : मंत्रा गेस्ट हाउस में उम्मीद सामाजिक संस्था का वार्षिकोत्सव शाम 6 बजे।
किसान दिवस :
विकास भवन : किसान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
खैर रोड : ऑल इन वन क्रिकेट ग्राउंड में स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंडर-14 क्रिकेट चैंपियनशिप सुबह 7 बजे।
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा दोपहर 3.30 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
खिरनी गेट : दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में दशलक्षण महापर्व पर पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से भजन संध्या शाम 7 बजे।
अचल ताल : गणेश मंदिर में भजन संध्या शाम 7 बजे।
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में भजन संध्या शाम 5 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता दोपहर 2 बजे।
कुश्ती :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में देवछठ मेले में कुश्ती प्रतियोगिता शाम 5 बजे।
वार्षिकोत्सव :
गूलर रोड : मंत्रा गेस्ट हाउस में उम्मीद सामाजिक संस्था का वार्षिकोत्सव शाम 6 बजे।
किसान दिवस :
विकास भवन : किसान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।