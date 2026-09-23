Aligarh News: ट्रेन में तबीयत बिगड़ी, भाजपा नेता की मौत

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बलरामपुर देहात कोतवाली क्षेत्र के खरहरिया निवासी 68 वर्षीय हरिश्चंद्र शुक्ल रक्षा मंत्रालय में कार्यरत थे। वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे थे। बुधवार को वह पत्नी, भाई शत्रुघ्न प्रसाद शुक्ल समेत अन्य परिजनों के साथ हमसफर एक्सप्रेस से पैतृक गांव जा रहे थे।गाजियाबाद स्टेशन पार करने के बाद ट्रेन में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने रेलवे स्टाफ को सूचना दी। इसके बाद रेलवे चिकित्सक अलीगढ़ स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन के पहुंचने पर चिकित्सक ने जांच के बाद हरिश्चंद्र शुक्ल को मृत घोषित कर दिया।जीआरपी प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि परिजन शव को बिना किसी कार्रवाई के ही बलरामपुर ले गए।