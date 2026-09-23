Aligarh News: हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन की सुनवाई आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:59 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:59 AM IST
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हॉर्स राइडिंग क्लब की 41 बीघा जमीन के विवाद की सुनवाई उपजिलाधिकारी कोल की अदालत में चल रही है। मंगलवार को इसमें सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की व्यस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस प्रकरण में बुधवार को सुनवाई होगी। उपजिलाधिकारी कोल डॉ. गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिवक्ताओं की व्यस्तता अधिक थी, इसलिए इस प्रकरण में बुधवार की तारीख नियत की गई है।
गौर हो कि शहर के इस चर्चित प्रकरण में एएमयू और नगर निगम दोनों आमने-सामने हैं। एएमयू इस भूमि पर अपना स्वामित्व बता रहा है, वहीं नगर निगम प्रशासन इसमें अपनी दावेदारी कर रहा है। इस 41 बीघा जमीन की बाजार की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी गई है। एएमयू के छात्रों ने विवि की दावेदारी के समर्थन में प्रदर्शन भी किया था।
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गौर हो कि शहर के इस चर्चित प्रकरण में एएमयू और नगर निगम दोनों आमने-सामने हैं। एएमयू इस भूमि पर अपना स्वामित्व बता रहा है, वहीं नगर निगम प्रशासन इसमें अपनी दावेदारी कर रहा है। इस 41 बीघा जमीन की बाजार की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी गई है। एएमयू के छात्रों ने विवि की दावेदारी के समर्थन में प्रदर्शन भी किया था।
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