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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 18 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 18 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 18 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:00 AM IST
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UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 18 September 2026
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Jalaun News: एनसीसी छात्र से मारपीट, बेल्ट से पीटने का आरोप

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Jalaun News: ट्रेन में बिगड़ी युवक की तबीयत, डॉक्टर ने मृत घोषित किया

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खुटार। खेत पर जा रहीं दो सगी बहनों को दूसरे समुदाय के दो युवकों ने रास्ते में रोककर मोबाइल देने की कोशिश की। पिता के पहुंचने पर युवकों ने दरांती से घायल करने की कोशिश की। एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। और पढ़ें
12:57 AM, 18-Sep-2026

Unnao News: ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, दो साथी घायल

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