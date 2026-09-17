यूपी: सात जिलों के जुआरियों का फ्लैट में होता था जुटान, 130 किमी दूर से आते थे जुआ खेलने; संचालत का 10 प्रतिशत

53 फोन को पुलिस ने की जांचा

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। आरोपियों के कॉल डिटेल्स खंगाली, टाइमिंग और लोकेशन की जांच की।आरोपी किस-किस के संपर्क में थे जुए के फड़ से किससे बात होती थी। अब वह फ्लैट में आते और जाने का समय क्या था। इस बीच पैसे का श्रोत क्या रहा इसकी गहना से जांच पुलिस कर रही है। - रोशन कुमार, रफीक खान और विजय जायसवाल खेल के मास्टरमाइंड



पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि फ्लैट मालिक विशाल सिंह के यहां रुपये लेकर जुआ खिलाया जाता था। आरोप है कि रोशन कुमार, रफीक खान और विजय जायसवाल उसके सहयोगी थे और जुआ खेलने की व्यवस्था कराने के एवज में प्रतिदिन रुपये लेते थे। मौके से विशाल सिंह के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और विभिन्न बैंकों के डेबिट व क्रेडिट कार्ड मिलने की बात भी पुलिस ने कही है। सिगरा, लक्सा, भेलूपुर, शिवपुर, दशाश्वमेध और लोहता से आने वालों की संख्या ज्यादा रहीं।