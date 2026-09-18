Bareilly News: तीन बार टंकण परीक्षा में फेल, कनिष्ठ लिपिक से चतुर्थ श्रेणी कर्मी बने रेहान

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रेहान खान की पांच जुलाई 2021 को तहसील मीरगंज में कनिष्ठ लिपिक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हुई थी। पद के लिए निर्धारित हिंदी टंकण परीक्षा में वह क्रमवार पहली बार 25 सितंबर 2023, 21 जून 2024, आठ सितंबर 2026 को शामिल हुए थे। इस बार भी परीक्षा में फेल हो गए। तीन बार में टंकण परीक्षा पास नहीं करने पर शासनादेश के प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी ने कनिष्ठ लिपिक पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। साथ ही, जिलाधिकारी संबंधित रिपोर्ट शासन को भी भेजेंगे।साथ ही, जिले में अन्य मृतक आश्रित कर्मियों के टंकण परीक्षा में फेल होने के मामलों में प्रशासन ने अतिरिक्त मौका दिया है। राहुल कुमार और लक्ष्मी सक्सेना को हिंदी टंकण परीक्षा के लिए तीसरा और अंतिम अवसर दिया गया है। कंचित चौधरी, नेहा जोशी को दूसरा मौका देकर तैयारी के लिए दो माह का समय दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेश के तहत तीन मौके मिलने पर भी सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की गई है।