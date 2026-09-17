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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Timetables released for six more special trains via Bareilly; ticket booking has started.

Bareilly News: बरेली होकर छह और विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी

Fri, 18 Sep 2026 03:20 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 18 Sep 2026 03:20 AM IST
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Timetables released for six more special trains via Bareilly; ticket booking has started.
बरेली। रेलवे ने बुधवार को बरेली से होकर छह और त्योहार विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की है। इन गाड़ियों का संचालन आनंद विहार-जोगबानी, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर और दिल्ली-सीतामढ़ी के बीच किया जाएगा। मंगलवार को भी 10 ट्रेनों की समय सारिणी जारी की जा चुकी है।
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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04008 आनंद विहार-जोगबनी साप्ताहिक आरक्षित ट्रेन 10 अक्तूबर से सात नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को आनंद विहार से सुबह 6:30 बजे चलने के बाद दोपहर 1:02 बजे बरेली आएगी और अगले दिन शाम पांच बजे जोगबनी पहुंचेगी।
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04007 जोगबनी-आनंद विहार विशेष गाड़ी 11 अक्तूबर से आठ नवंबर तक प्रत्येक रविवार को जोगबनी से शाम 6:30 बजे चलने के बाद अगले दिन रात नौ बजे बरेली आएगी और तीसरे दिन तड़के तीन बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
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04028 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर विशेष आरक्षित गाड़ी 13 अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को आनंद विहार से सुबह 9:15 बजे चलने के बाद दोपहर 1:32 बरेली आएगी और अगले दिन तड़के 4:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार आरक्षित गाड़ी 14 अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार व शनिवार को मुजफ्फरपुर से सुबह 6:15 बजे चलने के बाद अगले दिन रात 10:54 बजे बरेली आएगी और अगले दिन तड़के 5:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

04010 दिल्ली-सीतामढ़ी साप्ताहिक आरक्षित गाड़ी 15 अक्तूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिल्ली से रात 23:05 बजे चलने के बाद अगले दिन तड़के 4:15 बजे बरेली आएगी और रात 11:30 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी। 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली साप्ताहिक विशेष ट्रेन 17 अक्तूबर से 21 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को सीतामढ़ी से रात 12:45 बजे चलने के बाद अगले दिन अपराह्न 3:30 बजे बरेली आएगी और रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
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