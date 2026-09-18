विश्वकर्मा जयंती: सोने के औजार से कारखानों के यंत्रों में शिल्पदेव की आराधना, मांगी समृद्धि; बरेका में सजावट

रेलवे कार्यालयों में मनी विश्वकर्मा जयंती, बरेका कैंपस में दिखी भीड़

बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका), बनारस रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो सहित रेल कार्यालयों में विश्वकर्मा जयंती परंपरागत तरीके से मनाई गई। इस दौरान बरेका में महाप्रबंधक आशुतोष पंत, कोचिंग डिपो सहित रेल कार्यालयों में डीआरएम आशीष जैन ने विधि विधान से पूजा कराई। उधर, बरेका कैंपस में विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम में मेले जैसा दृश्य देखने को मिला।



यहां बच्चों, महिलाओं ने रेल इंजन बनते देखा और वहां मौजूद लोगों से इस बारे में जानकारी ली। कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यस्थलों की साफ-सफाई एवं साज-सज्जा के साथ पूजा स्थलों को फूल-पत्तियों, रंग-बिरंगी झंडियों एवं आकर्षक विद्युत लाइटों से सजाया। इस दौरान न्यू ब्लॉक शॉप, सीटीएस शॉप, टूल रूम, इंजन डिवीजन, लोको फ्रेम शॉप, पाइप शॉप, लोको असेंबली शॉप, ट्रैक्शन असेंबली शॉप, ट्रैक मशीन शॉप, लोको टेस्ट शॉप एवं डिपो सहित विभिन्न कार्यस्थलों पर भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया गया।



पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने कोचिंग डिपो, बनारस सहित विभिन्न इकाइयों में पूजा-अर्चना के साथ कर्मचारियों से संवाद भी किया। उधर बीएल डब्ल्यू मजदूर संघ ने विश्वकर्मा पूजा और राष्ट्रीय श्रम दिवस समारोह को मनाया।