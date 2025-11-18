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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 15 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 15 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 15 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 15-Sep-2026

Baghpat News: 23 चिकित्सक चल रहे लापता, 17 साल से नहीं मिले

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01:29 AM, 15-Sep-2026

Auraiya News: धूप खिलते ही खेतों में रौनक, शिमला मिर्च की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

धूप खिलते ही खेतों में रौनक, शिमला मिर्च की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार और पढ़ें
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01:29 AM, 15-Sep-2026

Shamli News: धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने वालों पर पति की हत्या करने का आरोप

गांव दभेडी बुजुर्ग निवासी महिला ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने तथा विरोध करने पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Raebareli News: स्वीमिंग पूल और बैडमिंटन हॉल तैयार

स्वीमिंग पूल और बैडमिंटन हॉल तैयार और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Mirzapur News: 14 थानों में 68 स्थानों पर स्थापित हुई गणेश प्रतिमा, 10 स्थानों में होगा विसर्जन

Ganesh idols installed at 68 locations across 14 police stations; immersion to take place at 10 sites. और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: बाजार में खपाए नकली सिक्के, कहीं आपकी जेब में तो नहीं पहुंचे

Fake coins are being circulated in the market, have they reached your pocket? और पढ़ें
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01:29 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: कमीशन का लालच देकर युवाओं को गिरोह में करते थे शामिल

They used to lure young people into the gang by offering them commission. और पढ़ें
01:28 AM, 15-Sep-2026

Shamli News: टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए कर्मचारी की मौत

पलठेड़ी गांव में सोमवार को टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गढ़ी अब्दुल्ला खां निवासी नाथीराम उपाध्याय (40) की मौत हो गई। और पढ़ें
01:28 AM, 15-Sep-2026

मैंने मुंह खोला तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी : जयंत

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01:28 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: आठ ग्राम का सिक्का बना रहा था गिरोह, बाजार में आए थे खपाने

The gang was making eight-gram coins and had come to the market to sell them. और पढ़ें
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