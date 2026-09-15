Aligarh News: पीओपी-केमिकल वाली मूर्तियों पर प्रतिबंध

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लोगों से केवल प्राकृतिक मिट्टी से बनी, पानी में घुलनशील और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों के इस्तेमाल की अपील की गई है। मूर्तियों पर पक्के रंगों के साथ सीसा, कैडमियम और पारा जैसे हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर भी रोक है। इनके स्थान पर फूल-पत्तियों और प्राकृतिक स्रोतों से बने हर्बल रंगों का प्रयोग करने को कहा गया है।जल प्रदूषण रोकने के लिए मूर्तियों का विसर्जन नदियों या प्राकृतिक जलस्रोतों में न कर कृत्रिम कुंडों में करने के निर्देश हैं। क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ सिंह ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की है।