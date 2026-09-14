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बागपत: जयंत सिंह ने अखिलेश यादव पर फिर साधा निशाना, बोले- मैंने मुंह खोला तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी

Mon, 14 Sep 2026 10:22 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 14 Sep 2026 10:22 PM IST
सार

रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान सीटों से तय नहीं होगा। एक भी सीट न मिले, तब भी उनका सम्मान कायम रहेगा। दिल्ली में आयोजित प्रेसवार्ता में चवन्नी वाले बयान को लेकर जवाब दिया। 

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Baghpat: Jayant Singh once again took aim at Akhilesh Yadav
अखिलेश यादव, जयंत चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चौधरी जयंत सिंह पर तंज कसते हुए चवन्नी से रुपया बनाने का बयान देने से शुरू हुई जुबानी जंग खत्म नहीं हो रही है। इसको लेकर दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है। अब रालोद अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो उनको उत्तर प्रदेश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी।

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चौधरी जयंत सिंह सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सीट वह तय नहीं करेंगे। हमें इतना पता है कि यूपी में 403 सीटें हैं और इन सभी पर एनडीए संयुक्त रूप से मिलकर लड़ेगा। जब हमारा सपा के साथ साझा था, उस समय की सारी बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जातीं। यह मेरी गंभीरता है कि मैं वे बातें नहीं कह रहा।
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जयंत ने कहा कि मैं अपना मुंह खोल दूंगा और सारी बातें बता दूंगा तो उनको उत्तर प्रदेश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जिस हल्केपन से वह बात कह रहे हैं तो उनको बताना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से तय नहीं होने वाला। रालोद को एक भी सीट नहीं मिले, तब भी उनका सम्मान हल्का नहीं होने वाला है। राजनीति में चवन्नी के नहीं, बल्कि किसान, रोजगार, युवा, विकास के मुद्दे होने चाहिए।

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