Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:44 AM IST
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भागवत कथा
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 में स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
गणेश महोत्सव :
रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर भजन संध्या शाम 4 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से एक शाम राम भक्त हनुमान के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
सुंदर कांड पाठ :
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से सुंदरकांड का पाठ शाम 7 बजे।
माता की चौकी :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में माता की चौकी शाम 6 बजे।
भजन संध्या :
मैरिस रोड : मिल्कबार स्टूडियो में गणेश महोत्सव पर भजन संध्या दोपहर 3 बजे।
बैठक :
खेरेश्वर मंदिर : खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की बैठक दोपहर 2 बजे।
हवन :
धनीपुर मंडी : शिव मंदिर पर चौसैनी वैश्य सभा की ओर से महर्षि च्यवन ऋषि की जयंती पर हवन सुबह 9 बजे
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रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 में स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
गणेश महोत्सव :
रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर भजन संध्या शाम 4 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से एक शाम राम भक्त हनुमान के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
सुंदर कांड पाठ :
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से सुंदरकांड का पाठ शाम 7 बजे।
माता की चौकी :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में माता की चौकी शाम 6 बजे।
भजन संध्या :
मैरिस रोड : मिल्कबार स्टूडियो में गणेश महोत्सव पर भजन संध्या दोपहर 3 बजे।
बैठक :
खेरेश्वर मंदिर : खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की बैठक दोपहर 2 बजे।
हवन :
धनीपुर मंडी : शिव मंदिर पर चौसैनी वैश्य सभा की ओर से महर्षि च्यवन ऋषि की जयंती पर हवन सुबह 9 बजे