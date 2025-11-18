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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 14 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 14 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:29 AM, 14-Sep-2026

Rampur News: रिश्ता टूटने पर युवक ने युवती के अश्लील फोटो किए प्रसारित, प्राथमिकी दर्ज

रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक पर युवती के अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगा है। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 3.25 करोड़ की अनियमितता में वांछित आरोपी गिरफ्तार

Accused wanted in connection with a 3.25 crore irregularity involving minority scholarships arrested. और पढ़ें
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12:29 AM, 14-Sep-2026

Fatehpur News: झाड़फूंक के दौरान मजदूर की मौत, छह घंटे चला हंगामा

कोतवाली क्षेत्र के उमरा गांव में शनिवार रात झाड़फूंक के दौरान मजदूर की मौत हो गई। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: पानी डालने के विवाद में महिला से मारपीट, चार पर प्राथमिकी

Woman assaulted over dispute regarding pouring water; FIR registered against four. और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026

Azamgarh News: संत गणिनाथ जी का पूजनोत्सव, मद्धेशिया समाज ने दिखाई एकजुटता

Sant Ganinath Ji's worship festival: Maddheshiya community displays unity. और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध परिस्थिति में 15 वर्षीय किशोरी लापता

15-year-old girl goes missing under suspicious circumstances. और पढ़ें
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12:28 AM, 14-Sep-2026

Shamli News: चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले के विरोध में कार्यकर्ताओं का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले के विरोध में रविवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026

Fatehpur News: मासूम की सिर में चोट लगने से हुई थी मौत

सीमांचल एक्सप्रेस की इमरजेंसी खिड़की से गिरे नौ माह के कनिष्क की सिर में चोट लगने से मौत हुई थी। रविवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम हुआ। और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध है में युवक की मौत

The youth's death is suspicious. और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026

Fatehpur News: रात 12 बजे के बाद पांच घंटे कहां रहा किशोर

हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरी सिंह का पुरवा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह के पुत्र आयुष (17) का तीन सितंबर को शव कुरुस्ती कला गांव के पास रेलवे ट्रैक पर को मिला था। और पढ़ें
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