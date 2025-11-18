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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:29 AM, 14-Sep-2026
Rampur News: रिश्ता टूटने पर युवक ने युवती के अश्लील फोटो किए प्रसारित, प्राथमिकी दर्जरिश्ता टूटने से नाराज एक युवक पर युवती के अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगा है। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 3.25 करोड़ की अनियमितता में वांछित आरोपी गिरफ्तारAccused wanted in connection with a 3.25 crore irregularity involving minority scholarships arrested. और पढ़ें
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12:29 AM, 14-Sep-2026
Fatehpur News: झाड़फूंक के दौरान मजदूर की मौत, छह घंटे चला हंगामाकोतवाली क्षेत्र के उमरा गांव में शनिवार रात झाड़फूंक के दौरान मजदूर की मौत हो गई। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: पानी डालने के विवाद में महिला से मारपीट, चार पर प्राथमिकीWoman assaulted over dispute regarding pouring water; FIR registered against four. और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026
Azamgarh News: संत गणिनाथ जी का पूजनोत्सव, मद्धेशिया समाज ने दिखाई एकजुटताSant Ganinath Ji's worship festival: Maddheshiya community displays unity. और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध परिस्थिति में 15 वर्षीय किशोरी लापता15-year-old girl goes missing under suspicious circumstances. और पढ़ें
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12:28 AM, 14-Sep-2026
Shamli News: चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले के विरोध में कार्यकर्ताओं का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शनभीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले के विरोध में रविवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026
Fatehpur News: मासूम की सिर में चोट लगने से हुई थी मौतसीमांचल एक्सप्रेस की इमरजेंसी खिड़की से गिरे नौ माह के कनिष्क की सिर में चोट लगने से मौत हुई थी। रविवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम हुआ। और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध है में युवक की मौतThe youth's death is suspicious. और पढ़ें
12:28 AM, 14-Sep-2026