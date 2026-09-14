Moradabad News: युवा मोबाइल रिपेयर से सोलर इंस्टॉलेशन तक सीखेंगे हुनर, विश्वकर्मा योजना में 14 नए ट्रेड शामिल

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योजना में अब कुल 25 ट्रेड शामिल हो गए हैं। इनमें पांच नए पारंपरिक और नौ आधुनिक ट्रेड हैं। नए पारंपरिक ट्रेड में मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भड़भूजा और मछुआरा शामिल किए गए हैं। वहीं आधुनिक ट्रेड में मोबाइल मरम्मत, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, विद्युत सामान की मरम्मत, प्लंबर, कंप्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी तथा सौंदर्य एवं वेलनेस को शामिल किया गया है। संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार ने बताया कि तकनीक और बाजार की बदलती जरूरतों को देखते हुए योजना में आधुनिक ट्रेड जोड़े गए हैं। जिले में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी और सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। मोबाइल-कंप्यूटर रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों की मरम्मत, ऑटोमोबाइल समेत अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर युवा अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।00प्रशिक्षण के साथ टूलकिट और ऋण की सुविधा-योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को जिला उद्योग केंद्र पर 10 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये मानदेय देने का प्रावधान है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 15 हजार रुपये तक की टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कारोबार शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण और मार्जिन मनी सहायता का भी प्रावधान है। योजना के जरिये सरकार का जोर पारंपरिक कारीगरी को संरक्षण देने के साथ युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक कौशल उपलब्ध कराने पर है। इससे प्रशिक्षण के बाद नौकरी तलाशने के बजाय युवा स्वरोजगार की ओर भी बढ़ सकेंगे।