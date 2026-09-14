Agra News: सिद्धि विनायक मंदिर से आज निकलेगी गणेश शोभायात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 14 Sep 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
आगरा। गोकुलपुरा स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को शोभायात्रा के साथ होगा। इस शोभायात्रा में 140 वर्ष पुरानी चंदन से निर्मित गणपति प्रतिमा मुख्य आकर्षण होगी। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव सवारी मेला विकास कमेटी शोभायात्रा निकालेगी। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इसका उद्घाटन करेंगे। मंदिर के महंत मनीष शर्मा ने बताया कि मंदिर का इतिहास लगभग 380 वर्ष पुराना है। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने वर्ष 1760 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यह शोभायात्रा 1959 में दोबारा शुरू की गई थी। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष रजत अस्थाना, नरेश शर्मा, जितेंद्र प्रताप सिंह सेंगर, उमेश उपाध्याय, सौरभ वर्मा व अतुल गौतम आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन