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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:30 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 29-Aug-2026
Bhadohi News: तीर्थ पुरोहित ने किया श्रावणी उपाकर्मThe pilgrimage priest performed the Shravani Upakarma. और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026
Saharanpur News: आगे निकलने की होड़ में रोडवेज बसे आपस में टकराई, हादसा टलाRoadways buses collided while racing to overtake each other; a major accident was averted. और पढ़ें
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01:29 AM, 29-Aug-2026
Ballia News: आज बलिया आएंगे सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्रीCM Yogi to visit Ballia today; will distribute relief materials to flood victims. और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026
Bhadohi News: पथराव मामले में आठ नामजद, कई अज्ञात पर प्राथमिकीFIR against eight named and several unidentified persons in stone pelting case और पढ़ें
01:28 AM, 29-Aug-2026
Chandauli News: असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने बहन से बंधवाई राखीAssam Governor Laxman Acharya got his sister to tie a Rakhi. और पढ़ें
01:28 AM, 29-Aug-2026
Varanasi News: सावन के अंतिम दिन शिवमय हुई काशी, भक्तों ने किया जलाभिषेकKashi immersed in devotion to Shiva on the last day of Sawan; devotees performed Jalabhishek और पढ़ें
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01:27 AM, 29-Aug-2026
Varanasi News: जेल में नम आंखों से बांधा भाई की कलाई पर रक्षा का धागाTied the thread of protection around her brother's wrist in jail with teary eyes. और पढ़ें
01:27 AM, 29-Aug-2026
Moradabad News: लकड़ी के पुल की बल्ली टूटने से गांगन नदी में गिरा बाइक सवार परिवार, महिला की मौत, बच्चा लापतामझोला थाना क्षेत्र में हर्बल पार्क के पास शुक्रवार की शाम करीब साढ़े छह बजे मलकद्दा चट्टा पुल (लकड़ी का पुल) पर बल्ली टूटने से बाइक सवार परिवार उफनाई गांगन नदी में गिर गया। और पढ़ें
01:27 AM, 29-Aug-2026
Bhadohi News: 16 सितंबर तक योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के लिए आवेदनApplications for merit-based scholarships open until September 16 और पढ़ें
01:27 AM, 29-Aug-2026