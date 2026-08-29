Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:29 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:29 AM IST
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बैठक
जयंगज : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में मंगलेश्वर महादेव समिति की बैठक शाम सात बजे
समापन समारोह
जयंगज : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रावणी समापन समारोह रात्रि आठ बजे
संकीर्तन
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में श्याम संकीर्तन का आयोजन शाम पांच बजे
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जयंगज : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में मंगलेश्वर महादेव समिति की बैठक शाम सात बजे
समापन समारोह
जयंगज : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में श्रावणी समापन समारोह रात्रि आठ बजे
संकीर्तन
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में श्याम संकीर्तन का आयोजन शाम पांच बजे