यूपी: जीएसएम ट्रांसमीटर, ब्लूटूथ गैजेट्स... चीन के हाईटेक उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे जुआरी, पुलिस भी रह गई हैरान

जुआरियों को जेल भेजा

होटल मेलरोज-इन में हाई-प्रोफाइल जुए के अड्डे से पकड़े गए 17 लोगों को शुक्रवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से 5,50,400 रुपये की नकदी, 16 मोबाइल फोन, दो कारें और 11 बाइकें भी बरामद हुई थीं। रैकेट के संचालन में होटल के रिसेप्शनिस्ट की संलिप्तता थी, जो कमरा बुक करने से लेकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखता था। उसके मोबाइल फोन से कई बड़े बुकियों के नंबर भी हाथ लगे हैं।