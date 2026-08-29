Aligarh News: न तरणताल, न तैराक.. कागजों में हो गया मंडल स्तरीय ट्रायल

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रक्षाबंधन पर अवकाश के दिन अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में तैराकी का मंडलीय ट्रायल प्रस्तावित था, लेकिन सुबह से यहां पर ताला लटका रहा। खिलाड़ी तो दूर की बात, स्टेडियम का एक कर्मी तक नहीं पहुंचा। पूछने पर जिला क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि तैराकी का मंडलीय ट्रायल कभी यहां हुआ ही नहीं है। एएमयू के स्वीमिंग कोच ही दो-तीन खिलाड़ियों को मंडल स्तर पर भेज कर खानापूर्ति करा देते हैं।वर्ष 2008 में अलीगढ़ मंडल बनने के 14 वर्ष बाद आज तक तैराकी का एक भी मंडलीय ट्रायल इस स्टेडियम में नहीं हुआ है। एएमयू के तैराकी कोच सोहेल ने बताया कि एएमयू के आहिल और बाहर के दो खिलाड़ी सूफियान और आदित्य का चयन मंडल स्तर पर किया गया है। यही खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत 50 करोड़ रुपये से आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम बनाया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार एक स्वीमिंग पूल भी बनाया गया है। यह सब कुछ बन कर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में खिलाडि़यों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन पर इसका शुभारंभ होना है, इसलिए इसे अभी तक खिलाडि़यों के लिए नहीं खोला गया है।- रक्षाबंधन के दिन मंडल स्तर पर तैराकी का ट्रायल प्रस्तावित था। स्टेडियम में कोई तरणताल नहीं है, इसलिए ट्रायल नहीं कराया जा सका। एएमयू के स्वीमिंग पूल में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को ही प्रदेश की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। - पूनम लता राज, जिला क्रीड़ाधिकारी।