Lakhimpur Kheri News: एनएच-730 पर ट्रक की टक्कर से भतीजे की मौत, चाचा घायल

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सीतापुर जिले के तंबौर थाना क्षेत्र के चंदीदुबई गांव निवासी राममिलन (55) पुत्र अंगद अपने भतीजे अमित (22) पुत्र रामलखन भार्गव के साथ बाइक से खमरिया थाना क्षेत्र के खड़वा मीतमऊ स्थित रिश्तेदारी में रक्षाबंधन मनाने जा रहे थे। जसवंतनगर के पास एनएच-730 पर पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भाग गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी खमरिया पहुंचाया। डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। राममिलन का उपचार चल रहा है।सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है और एक घायल है। भागे ट्रक चालक और वाहन की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी।