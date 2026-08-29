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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Nephew killed, uncle injured in collision with truck on NH-730

Lakhimpur Kheri News: एनएच-730 पर ट्रक की टक्कर से भतीजे की मौत, चाचा घायल

Sat, 29 Aug 2026 02:36 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 29 Aug 2026 02:36 AM IST
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Nephew killed, uncle injured in collision with truck on NH-730
खमरिया। थाना क्षेत्र में एनएच-730 पर जसवंतनगर के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाचा-भतीजे को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी खमरिया पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने भतीजे को मृत घोषित कर दिया। चाचा का उपचार चल रहा है।
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सीतापुर जिले के तंबौर थाना क्षेत्र के चंदीदुबई गांव निवासी राममिलन (55) पुत्र अंगद अपने भतीजे अमित (22) पुत्र रामलखन भार्गव के साथ बाइक से खमरिया थाना क्षेत्र के खड़वा मीतमऊ स्थित रिश्तेदारी में रक्षाबंधन मनाने जा रहे थे। जसवंतनगर के पास एनएच-730 पर पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।
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टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भाग गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी खमरिया पहुंचाया। डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। राममिलन का उपचार चल रहा है।
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सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है और एक घायल है। भागे ट्रक चालक और वाहन की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी।
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