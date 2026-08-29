Lakhimpur Kheri News: मोहाना नदी में लापता दो लोगों की तलाश बंद

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बीते शुक्रवार को बाबापुरवा निवासी रंजीत, बलराम, अशोक और रामकुमार मोहाना नदी के पार स्थित बटाई खेतों में खाद डालकर लौट रहे थे। इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। रंजीत और बलराम नदी में बह गए। अशोक और रामकुमार तैरकर बाहर निकल आए।घटना के बाद प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसएसबी और पुलिस की मदद से नदी में सघन खोजबीन कराई। स्टीमर से भी नदी के कई हिस्सों में तलाश की गई। इसके बाद एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें वापस चली गईं।तलाशी अभियान सफल नहीं होने पर बाबापुरवा निवासी राजकुमारी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। उन्होंने अभियान फिर शुरू कराने और लापता रंजीत व बलराम को जल्द खोजने की मांग की है।डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा, तत्काल प्रभाव से शीघ्र ही खोज कार्य शुरू कराया जाएगा।