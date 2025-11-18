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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 28-Aug-2026
Rampur News: फंदे से लटका मिला एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही का शवसिविल लाइंस थाना क्षेत्र की गंगापुर आवास विकास कॉलोनी में बृहस्पतिवार देर शाम एसपी कार्यालय में तैनात एक सिपाही का शव फंदे से लटका मिला। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026
Unnao News: 24 घंटे में चार सेमी बढ़ा जलस्तर, लाल निशान से 18 सेमी दूर24 घंटे में चार सेमी बढ़ा जलस्तर, लाल निशान से 18 सेमी दूर और पढ़ें
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12:59 AM, 28-Aug-2026
Lalitpur News: आज बहनें भाइयों की कलाई में बांधेगीं रक्षा सूत्रललितपुर। भाई-बहन के असीम प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज शुक्रवार को भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मनाया जाएगा। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026
Pilibhit News: भाई के लिए सजेगी प्यार की राखी, घर पर बनेंगे पसंदीदा पकवान28 अगस्त को पड़ने वाले रक्षाबंधन के पर्व को खास बनाने के लिए बहनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026
Ghazipur News: सड़क धंसने से ट्रक फंसा एक घंटे तक लगा जामTruck stuck after road caved in; traffic jam lasted an hour. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026
Bhadohi News: अस्पताल में भरा ढाई फीट पानी, लौटे मरीजTwo and a half feet of water floods hospital; patients turn back. और पढ़ें
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12:58 AM, 28-Aug-2026
Baghpat News: विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा व कॅरिअर बनाने के लिए जागरूक कियाStudents were made aware of cybersecurity and career building. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026
Baghpat News: हिंडन नदी का फिर बढ़ा जलस्तर, किसानों की डूबी फसलHindon River water level rises again; farmers' crops submerged. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026
Baghpat News: मोबाइल देखते हुए चल रहे युवक के पैर में सांप ने डसाA snake bit the leg of a young man who was walking while looking at his mobile phone. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026