फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 28 August 2026

Live

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 28 Aug 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

विज्ञापन
UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 28 August 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:00 AM, 28-Aug-2026

Rampur News: फंदे से लटका मिला एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही का शव

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की गंगापुर आवास विकास कॉलोनी में बृहस्पतिवार देर शाम एसपी कार्यालय में तैनात एक सिपाही का शव फंदे से लटका मिला। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Unnao News: 24 घंटे में चार सेमी बढ़ा जलस्तर, लाल निशान से 18 सेमी दूर

24 घंटे में चार सेमी बढ़ा जलस्तर, लाल निशान से 18 सेमी दूर और पढ़ें
विज्ञापन
12:59 AM, 28-Aug-2026

Lalitpur News: आज बहनें भाइयों की कलाई में बांधेगीं रक्षा सूत्र

ललितपुर। भाई-बहन के असीम प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज शुक्रवार को भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मनाया जाएगा। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Pilibhit News: भाई के लिए सजेगी प्यार की राखी, घर पर बनेंगे पसंदीदा पकवान

28 अगस्त को पड़ने वाले रक्षाबंधन के पर्व को खास बनाने के लिए बहनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Ghazipur News: सड़क धंसने से ट्रक फंसा एक घंटे तक लगा जाम

Truck stuck after road caved in; traffic jam lasted an hour. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026

Bhadohi News: अस्पताल में भरा ढाई फीट पानी, लौटे मरीज

Two and a half feet of water floods hospital; patients turn back. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:58 AM, 28-Aug-2026

Baghpat News: विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा व कॅरिअर बनाने के लिए जागरूक किया

Students were made aware of cybersecurity and career building. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026

Baghpat News: हिंडन नदी का फिर बढ़ा जलस्तर, किसानों की डूबी फसल

Hindon River water level rises again; farmers' crops submerged. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026

Baghpat News: मोबाइल देखते हुए चल रहे युवक के पैर में सांप ने डसा

A snake bit the leg of a young man who was walking while looking at his mobile phone. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026

Baghpat News: 29 अगस्त तक रोडवेज बसों में यात्रा फ्री कर सकेंगी महिलाएं

Women will be able to travel for free on Roadways buses until August 29. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed