यूपी: राणा पर कसता जा रहा ईडी का शिकंजा, खंगाली जा रहीं संपत्तियां; आय से अधिक संपत्ति का केस भी होगा दर्ज

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिये करीब 27 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में फंसे पूर्व बसपा एमएलसी शाहनवाज राणा की आय और संपत्तियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू कर दी है। ईडी उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का केस दर्ज करने की तैयारी में है। इसके लिए करीब 20 साल पुराने आयकर रिटर्न खंगाले जा रहे हैं।

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ईडी को मिले संपत्तियों के सुराग

ईडी वर्ष 2007 में एमएलसी बनने से पहले और उसके बाद के वर्षों में राणा की आय, निवेश और अर्जित चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटा रही है। उनके करीबी परिजनों के बैंक खातों और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। साथ ही उनके कारोबार और कंपनियों में हुए लेन-देन को भी खंगाला जा रहा है।राणा एक मीडिया हाउस का संचालन भी करते हैं, जहां ईडी ने हाल में छापा मारा था। ईडी जल्द ही शाहनवाज राणा को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। फर्जी आईटीसी मामले में पूछताछ के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी संभव है।

छापे के दौरान ईडी को राणा और उनके परिजनों के पास करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियां होने के सुराग मिले हैं। जांच में शेल कंपनियों के जरिये रकम डायवर्ट कर नकदी निकालने की पुष्टि होने की बात भी सामने आई है। अब ईडी संबंधित बैंकों से सभी खातों के लेन-देन का ब्योरा हासिल कर उसका मिलान वर्षों से दाखिल आईटीआर से करेगी।

आय और संपत्तियों में अनियमितता मिलने पर नया डीए केस दर्ज किया जा सकता है। ईडी जल्द ही शाहनवाज राणा को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। फर्जी आईटीसी मामले में पूछताछ के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी संभव है।