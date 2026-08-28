कानपुर विमान हादसा: ‘700 मीटर दूर गांव में गिरता तो…’, ग्रामीण बोले- ऐसा लगा सिर पर ही गिर पड़ेगा, ऐसा था मंजर

कानपुर में हादसे का शिकार हुआ टेक्नाम कंपनी का विमान गुरुवार को नत्थापुरवा गांव से लगभग 700 मीटर दूर गिरा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह गांव में गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। खेत पर काम कर रहे ग्रामीण अयोध्या ने बताया कि वह सब्जियां तोड़ रहे थे। तभी नदी की ओर से आया विमान इतना नीचे आ गया था।

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ऐसा लगा कि यह सिर पर ही गिर पड़ेगा। अचानक अजीब सी आवाज करता विमान उनके खेत से करीब पांच सौ मीटर की दूरी पर बने प्लाॅट पर जा गिरा। वहीं, माया का कहना है कि वह घर में काम कर रही थी। तभी जोर की आवाज सुनकर बाहर आई, तो लोगों को प्लाॅट की ओर दौड़ते देखा। बाद में पता चला कि विमान हादसा हुआ है।