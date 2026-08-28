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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Now education for Balvatika to Class 12 is available on YouTube with five DTH channels of PM e-Vidya

यूपी: अब यूट्यूब पर भी बालवाटिका से 12वीं तक की पढ़ाई, पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल उपलब्ध

Fri, 28 Aug 2026 09:27 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 09:27 AM IST
सार

बालवाटिका से 12वीं तक की पढ़ाई अब यूट्यूब पर भी हो सकेगी। पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। कक्षा के अनुसार अलग-अलग चैनलों पर पढ़ाई की सामग्री मिलेगी। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Now education for Balvatika to Class 12 is available on YouTube with five DTH channels of PM e-Vidya
यूट्यूब पर होगी पढ़ाई। - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में पीएम ई-विद्या का दायरा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए संचालित पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इससे बालवाटिका से कक्षा 12 तक के छात्र घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार शैक्षिक सामग्री देख सकेंगे और जरूरत के अनुसार पाठ दोहरा सकेंगे।

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राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के माध्यम से इन चैनलों पर कक्षावार शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यूट्यूब पर सामग्री उपलब्ध होने से छात्र, शिक्षक और अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार इन डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। शैक्षिक वीडियो कभी भी देखे जा सकेंगे और पढ़ाए गए विषयों को दोहराने का अवसर मिलेगा। चैनलों को निशुल्क सब्सक्राइब करने की सुविधा भी है।
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एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान ने बताया कि चैनल 173 पर बालवाटिका से कक्षा 2, 174 पर कक्षा 3 से 5, 175 पर कक्षा 6 से 8, 176 पर कक्षा 9 से 10 और 177 पर कक्षा 11 से 12 तक की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है। कक्षावार व्यवस्था से विद्यार्थियों को अपनी कक्षा से संबंधित पाठ आसानी से मिल सकेंगे। डीटीएच के साथ यूट्यूब पर उपलब्धता से पीएम ई-विद्या की शैक्षिक सामग्री छात्रों तक पहुंचाने के माध्यम बढ़ेंगे और डिजिटल शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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सरकार ने तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम ई-विद्या के कक्षावार चैनलों को यूट्यूब पर उपलब्ध कराने से छात्रों को घर बैठे सीखने और पाठ दोहराने का सहज अवसर मिलेगा। -संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा

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