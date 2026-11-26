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संविधान दिवस पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जा रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया। पार्टी नेताओं ने दास को करीब तीन घंटे तक टोल पर रोके रखने का आरोप लगाया। इससे विश्वविद्यालय में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि और संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ का कार्यक्रम नहीं हो सका।

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उधर, राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे से पहले परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहा। केंद्रीय पुस्तकालय के पास जुटे छात्रों और कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हटा दिया। इस दौरान विरोध, नोकझोंक और धक्कामुक्की हुई। सीजेपी नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से बृहस्पतिवार दोपहर तीन बजे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें सौरभ दास के अलावा एडवोकेट आदेश प्रधान, अनुज भड़ाना, शशिकांत गौतम, राहुल वर्मा, आकाश भड़ाना, राखी कंबोज समेत अन्य कार्यकर्ताओं को शामिल होना था। कार्यक्रम में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, संविधान की प्रस्तावना का पाठ और सांविधानिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया जाना था।



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राज्यपाल के दौरे से पहले परिसर में सख्ती

शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विश्वविद्यालय आगमन और शनिवार को पश्चिमांचल स्टार्टअप युवा संवाद-2026 को लेकर परिसर में पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। सीजेपी प्रवक्ता के प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस-प्रशासन के अधिकारी भी विश्वविद्यालय पहुंच गए। एसपी सिटी विनायक भोसले, एडीएम सिटी आदित्य प्रजापति और मेडिकल थाना पुलिस ने केंद्रीय पुस्तकालय के पास मौजूद छात्रों व युवाओं को वहां से हटाया। कुछ युवाओं को पुलिस वाहन में बैठाकर ले जाया गया, जबकि अन्य को परिसर से बाहर कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और युवाओं के बीच धक्कामुक्की भी हुई। पार्टी नेताओं का दावा है कि हिरासत में लिए गए कुछ छात्रों को शाम को छोड़ दिया गया।



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