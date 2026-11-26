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लावड़। कस्बे में एक युवक के साथ रास्ते में रोककर मारपीट करने और रॉड से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लावड़ निवासी आमिर ने इंचौली थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि वह अपने घर से काम के सिलसिले में जा रहा था। रास्ते में रिहान, अस्सान, सुफियान और औरंगजेब ने उसे रोक लिया। आरोप है कि चारों ने उसके ऊपर रॉड से वार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। पीड़ित के अनुसार, हमले में उसके सिर पर चोट लगी और वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत दी। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।